¤Ä¤¤¤Ë½Ð¤¿¡ªºå¿À¡¦Âç»³¤ÎÆüËÜS½é°ÂÂÇ¤Ë¹Ã»Ò±àÂç´¿À¼¡¡2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè4Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë½é°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1ÅÀÎôÀª¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó1»àÌµÁö¼Ô¤Î1ÂÇÀÊÌÜ¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÂçÄÅ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤Æ»°Í·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿ÃË¤Î°ìÂÇ¤Ë¹Ã»Ò±à¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦Á°Àî¤Ïº¸Èô¡¢ºäËÜ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¾®È¨¤¬Åê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ìÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»12ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤È¶ìÆ®¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤Ç¤â22ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÈÄãÄ´¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°Ìë¤ÎÂè3Àï¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÁ´Éô¡¢ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡£²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇÔÀï¤òÇØÉé¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é°ÂÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç»³¤Ï23Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆ±¤¸1¾¡2ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4Àï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¢¦23Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç»³¡¡Á´7»î¹ç4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ28ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÂèÎ¨¡¦179¡¢4ÂÇÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤¬½éÀï¾¡Íø¤Î¤¢¤ÈÏ¢ÇÔ¤Î1¾¡2ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÂè4Àï¡¢5²ó¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥·¥ê¡¼¥º½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Æ±ÅÀ¤Î9²ó¡¢1»àËþÎÝ¤Ç¥ï¥²¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤éº¸Á°¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âè5Àï¡¢Âè7Àï¤Ç¤â³Æ1ÂÇÅÀ¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£