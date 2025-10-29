医師でタレントの友利新（47）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者から指摘を受けた、かすれ声について病院でポリープと診断されたことを明かした。

チャンネル視聴者から寄せられたコメント返しの動画をアップ。「自分に合う化粧品の見つけ方」「混合肌の見分け方」「秋冬に行うケア」など、さまざまなコメントに答えた。

友利は「声どうしたんですか?」と指摘されたコメントと取り上げ、「私もおかしいなと思ったんです」と病院に行ったことを報告。「そしたら、第一声で何を言われたかというと“歌、歌ってます”?」と医師から衝撃の質問をされたことを笑いながら告白。「歌は歌ってないんですよと言ったら、声帯にポリープができてますって」と声帯にポリープができていたことを明かした。

「普通だったら歌手の人だったり、喉を酷使している人（にできる）らしいんですけど」と語り、「しゃべりすぎ?」と首をかしげた。「タバコを吸ったり、お酒を凄い飲んでいるわけじゃないので、ポリープは悪いものではない。声はかすれるけど、痛いわけじゃないので、別に放っておいてもいい」と言われたというが、職業柄、手術を勧められたことも明かした。

ただ、手術となると3日間全く話せなくなるといい、「2週間くらいは仕事できなくなっちゃうと思うので、絶対いつかはやります」と、まとまった休みが取れる時期を模索していた。