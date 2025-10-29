アメリカのトランプ大統領と韓国の李在明大統領がきょう、首脳会談を行い、関税などについて協議しました。現地で取材している、ソウル支局の中道記者がお伝えします。

あちらに見えるホテルでまもなく、トランプ大統領と李在明大統領の晩さん会が開かれます。そして、この場所では韓国の大手テレビ局が特設スタジオをつくって大々的に報道しています。こちらではかなり関心が高く、トランプ大統領の到着からこれまでを生放送で伝えています。

韓国 李在明大統領

「韓米の真の同盟をさらに拡大・強化することを期待する」

アメリカ トランプ大統領

「米韓は長く友好関係にあり、あなたは素晴らしい大統領になるだろう」

トランプ大統領と李在明大統領は午後、首脳会談を行いました。

日本にも迫った関税交渉における巨額の対米投資の行方が焦点で、韓国政府は譲歩を引き出そうと、トランプ氏のために昔の王族が使用していた「金の冠」のレプリカをプレゼントし、韓国の最高勲章まで授与しました。

一方、トランプ氏にとっては、あすがアジア外交の山場で、中国の習近平国家主席と首脳会談を行います。関税問題やレアアースなどの輸入規制の問題について、前進がみられるか注目されます。

そして、もう一つ注目された、北朝鮮の金正恩総書記との会談は実施されない見通しとなりました。

アメリカ トランプ大統領

「私は金正恩氏と良い関係だが、タイミングを合わせることができなかった」

トランプ氏は「朝鮮半島が正式に戦争状態にあることは知っているが、我々ができる限りのことをして問題を解決するつもりだ」とも話しています。