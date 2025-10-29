桜田ひより、毎年恒例！？吉川愛バースデーを祝福し「ひよあいの関係性だいすき」「最高でしょ」の声

10月28日、桜田ひよりがInstagramを更新した。

【写真】「ブレスレットお揃い？！」との声もあった、仲睦まじいSHOTを公開

桜田は、自身のInstagramアカウントにて、「愛しのあいちゃま、はぴば」と祝福すると、同日に誕生日を迎えた吉川愛と寄り添った写真や、思わずといった様子で笑顔がこぼれる自然体な2ショットを披露。

なお、桜田はここ数年、同Instagramで吉川の誕生日について投稿を行っており、そのたびに仲の良さが伝わる写真を公開している。

この投稿に対して、ファンからは、「ひよあい尊い…！」「最強コンビすぎる」「毎年祝うひよあいの関係性だいすき」「ほんとに愛かんじる」「2人とも可愛すぎる」「ブレスレットお揃い？！」「最高でしょ」などの声が集まっていた。

2023年3月に雑誌『Seventeen』の専属モデルを卒業し、現在は女優として存在感を増している桜田。現在放送中のドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）では、佐野勇斗とダブル主演を務めている。