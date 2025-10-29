鏡餅の出荷が10月29日から、新発田市の工場で始まりました。



トラックの荷台いっぱいに積み込まれた、鏡餅。新発田市のサトウ食品の工場では出発式が行われ、会社の関係者が配達の無事を祈りました。



正月の風物詩のひとつ、鏡餅。



来年の干支・ウマのマスコットが装飾されたものや、プラスチックの使用量を抑えた環境にやさしいものなど、16種類がラインナップされています。今年はコメの価格高騰の影響も出ているといいます。





〈サトウ食品 佐藤元社長〉「もち米も2年前から比べると、今年の決定価格は倍になりました」サトウ食品は、こうした米価高騰に対応するため、鏡餅の販売価格を去年と比べて約1割上げました。一方で、心配されていた渇水などの影響は、ほとんどなかったといいます。〈サトウ食品 佐藤元 社長〉「非常においしいおコメが今年も採れています。美味しいおもちを皆さんにお届けできるのではないか。ぜひ飾っていただいて、新しい年が良い年になっていただけるようにお正月を迎えていただければ」この日は鏡餅、約2.8トンが関東などに出荷されました。今シーズンは約1000トンの出荷を見込んでいるということです。