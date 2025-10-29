ナッシュは「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍で消費者に届けるサービスを提供している。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでもらうため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場している。

今回新登場する「海老クリームハンバーグ」は、芳醇なえびの風味と濃厚でクリーミーなソースが織りなす贅沢な「えびクリームソース」をたっぷりとかけたハンバーグメニュー。えびの旨味を存分に引き出し、春菊のほろ苦さをアクセントに加えることで、味わいに深みと奥行きをもたせた。仕上げにあらびきブラックペッパーをひと振りし、特別感あふれる一皿に仕上げている。ジューシーなハンバーグにソースをたっぷり絡めて食べてほしいという。



「海老クリームハンバーグ」

副菜は、アヒージョソースで旨みをプラスしたお豆とコーン、素材の甘みがアクセントのさつまいものオニオンソース、さっぱり仕上げたにんじんと紫キャベツのラペ。

自宅でのご褒美ディナーや特別な日の食事にぴったりの、プレミアムなハンバーグをぜひ楽しんでほしいという。

また、同日から人気の「オニオングリルハンバーグ」と「チリハンバーグステーキ」の増量verが登場する。糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養基準はそのままに、通常の約1.5倍の大きさのハンバーグを使用したボリューム満点の一品となっている。

がっつり食べたいときや、疲れた日の背徳メニューとしてもぜひ食べてほし考え。

［小売価格］

海老クリームハンバーグ：通常料金＋250円

増量 オニオングリルハンバーグ：通常料金＋350円

増量 チリハンバーグステーキ：通常料金＋350円

［発売日］10月28日（火）

ナッシュ＝https://nosh.jp