KI_ENが、1stアルバム『旅立ちのとき』を11月19日に配信リリースする。

（関連：【画像】KI_EN、1stアルバム『旅立ちのとき』ジャケット）

本作には、タイトル曲「旅立ちのとき」をはじめ、これまでにリリースした4曲のシングル曲に加え、ライブで定番となっている「シミラー」「輪廻」、そして2ndシングル「Better」のアルバムバージョンを含む、全8曲を収録。

ジャケット写真は、KI_ENの原点である“京都からの旅立ち”を象徴する場所として、京都市左京区八瀬野瀬町にある叡山電鉄叡山本線の終着駅 八瀬比叡山口駅で撮影された。

さらに、12月には本作のリリースを記念し、京都と東京の2カ所で初のワンマンツアーを開催。また、11月21日には東京 渋谷のAmazon Music Studio Tokyoにてアルバムリリースを記念したスタジオライブを行う。本イベントに抽選で無料招待するキャンペーンを行っており、応募締切は11月10日23時59分までとなっている。

メンバーコメント野川爽良

アルバムタイトルであり、リード曲でもある“旅立ちのとき”このキーワードはこのアルバムを表現する上で最も大切にした言葉です。口には出せずとも沸々と湧いてくる想いや、夢、愛がありそれらを蔑ろにしないために旅立つときに思いを馳せ、今一瞬を誇れるような時間を過ごしたいという願いのこもったアルバムです。Gt.Vo. 野川 爽良

橋本歩夢

KI_ENの“今”をそのまま閉じ込めた初のアルバムです。聴いてくださる方の心の奥底まで伝えられるよう、細部の音像とバランスを突き詰め、ミックスとアレンジの両面から練り上げた音を心で体感してください。Key. 橋本 歩夢

澤 風雅

このアルバムを通じて、KI_ENという存在がより明確な形を成したと感じています。ここから始まる旅がどのようなものになるのか、これからの展開が楽しみです。Gt. 澤 風雅

（文＝リアルサウンド編集部）