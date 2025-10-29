銀座コージーコーナーは、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で11月1日から「Let's芋ホリデイ」を販売する。

さつまいもの収穫が最盛期を迎えるこの時期、自宅の食卓で本格的な芋ほり体験ができるケーキ、「Let's芋ホリデイ」を期間限定で発売するす。

昨年の発売時には、SNSを中心に「子どもが喜びそう」「おもしろい」などと話題になった。子どものいる家庭を始め、多くの人々に好評を得た。



「Let's芋ホリデイ」

今年は、ココアスポンジやさつまいもクリームで表現した芋畑、モグラのピックや外側のフィルムで表現した楽しげな見た目はそのままに、ケーキにうまっているさつまいもの数を4個から5個に増量。ほり当てる楽しさが増えた。

また芋ほり体験したいと再販を心待ちにしていた人から、今年こそ芋ほり体験してみたいという人まで、ほり当ててうれしい、食べておいしい芋ほり体験型ケーキを、どうぞ楽しんでほしいという。

「Let's芋ホリデイ」は、昨年好評を得たケーキ。お芋を増やして再登場する。おうちが芋畑に早変わり。ケーキで“芋ほり”を楽しめるデコレーションケーキとなっている。ココアスポンジやさつまいもクリームで表現した芋畑に、カットしたさつまいもが5個うまっている。付属のスコップ型スプーンを使い、たっぷりのクリームの中からほり当てたお芋をほお張る楽しさを味わってほしい考え。

［小売価格］1998円（税込）

［発売日］11月1日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp