秋といえば食欲の秋！金沢駅で開かれたおいしい県産食材のイベントを取材しました。

渡邉百音フィールドキャスター「能登豚のトンカツや五郎島金時を使った炊き込みご飯など県産食材を使ったお弁当がズラーっと並んでいます。こちらのイベント、その名も「おべんとうde良弁当です」

金沢駅もてなしドーム地下広場で開かれたイベント。

地元の食材を使ったお弁当で石川を盛り上げようと、県飲食業生活衛生同業組合が初めて開きました。

県内の飲食店の自慢の弁当や新鮮な野菜の即売も

会場では、県内の飲食店自慢の弁当や、県産の新鮮な野菜の販売などが行われました。

また、プロの料理家や一般の人から70点が集まった、お弁当のコンテストを開催。

県産食材を3種類以上使って、色合いやアイデア性などを競いました。

石川の食の魅力を改めて発見してもらうイベントではさらに…

渡邉百音フィールドキャスター「冷えた体に染み渡ります能登豚の甘い脂と出汁が染み込んだ具材がとてもおいしい」

被災地、能登を応援しようと、能登豚や能登で採れた野菜を使った豚汁が振る舞われました。

イベントの実行委員「そういう（能登の）食材に触れて能登を忘れないようにまた復興に繋げていけたらいい」

訪れた人は、体の芯からじんわり広がる温かい豚汁に心と体を満たしていました。

訪れた人「おいしいです、うちに帰って作りたいです」「まだ復興半ばですけど頑張ってほしい」

2026年の開催も検討へ

イベントに訪れた事で、新たな地元の食材に出会えたという声も。

訪れた人「ピーナッツかぼちゃ初めて見ました。炒めたりするとおいしいんだって、グラタンとか。Q今教えてもらったんですか？今教えてもらいました、最後買って帰ろうかな」

おべんとうde良弁当・前田利幸実行委員長「石川の復興、特に能登の復興を目指してイベントを開催した。金沢駅でやる分に観光の人も結構いると思うので皆さんに石川を味わってもらいたい」

実行委員会では2026年以降の開催も検討しているということです。