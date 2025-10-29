伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」を、11月3日に販売を開始する。

「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」という「ニッポンエール」のコンセプトのもと、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動となっている。

「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」は、大分県産の完熟したかぼす（大分県産のかぼすは、生産量日本一を誇る）果汁を炭酸と合わせることで、甘みと酸味をより爽快に楽しめる炭酸飲料（果汁1％）。パッケージには、実りある大分県のかぼす園をイラストで描くことで一つひとつ丁寧に収穫する生産者の温かみを伝えている。

かぼすは、完熟すると甘さが際立ち、まろやかな味わいとなりますが、傷みやすいことから広く流通できないという課題がある。そこで同社は、完熟したかぼすの魅力を全国に届けて、かぼす農家の人々を応援したい想いで同製品を2023年11月に期間限定で発売し、好評を得た。昨年および今年も引き続き大分県産のかぼすの魅力を全国に届けることで、生果の認知と販売拡大につなげ、かぼす農家の人々を応援する。

今後も、同社はJA全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献していく考え。

［小売価格］216円（税込）

［発売日］11月3日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp

全国農業協同組合連合会＝https://www.zennoh.or.jp