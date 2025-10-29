明治は、くだもののおいしさをぎゅっととじこめた「果汁グミ」ブランドから、「果汁グミゴールドキウイ」を11月4日に、「果汁グミ弾力プラスもも」を11月18日に、発売する。



「果汁グミ弾力プラスもも」

グミ市場は、仕事や家事の合間の気分転換、子どものおやつなど、さまざまな場面で楽しまれるようになり、近年大きく成長を続けている。今回、長年支持を得ている「果汁グミ」ブランドから、噛み応えが異なる2つの新商品を発売することで、グミ市場のさらなる活性化を図っていく考え。

「果汁グミ」は1988年の発売以来、「果汁100（生果汁換算比）」「着色料不使用」を守り続け、くだもの本来のおいしさと安心を届けてきたロングセラーブランド。今回「果汁グミ」から、今しか味わえない特別なフレーバーとして「果汁グミゴールドキウイ」を期間限定で発売する。酸味が少なくトロピカルな甘みが特長のゴールドキウイ果汁（生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、6.5倍濃縮のゴールドキウイ果汁を約7.3g配合している）を使用し、濃厚でジューシーなおいしさを楽しめる。心地よい歯切れのよさが特長の食感（かみごたえチャート2）となっており、ほっと一息つきたいリラックスタイムにぴったりだとか。

「果汁グミ弾力プラス」は、「果汁グミ」のこだわりはそのままに、しっかりとした噛み応えをプラスしたシリーズ。果汁100（生果汁換算比）のおいしさと、ハードな食感（かみごたえチャート4）を両立し、リフレッシュを求める消費者のニーズに応える。今回「果汁グミ弾力プラス」シリーズに、スッキリとした甘さが特長のもも果汁（生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、8.5倍濃縮のもも果汁を約8.6g配合している）を使用した「果汁グミ弾力プラスもも」が新たに加わる。噛むたびにももの豊かな香りとスッキリとした甘みが口の中に広がり、仕事や勉強、家事の合間の気分転換におすすめとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

果汁グミゴールドキウイ：11月4日（火）

果汁グミ弾力プラスもも：11月18日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp