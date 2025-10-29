ロイヤルパークホテルは、11月1日〜12月30日の期間限定で、B1F 中国料理「桂花苑」において「中国四大料理ランチ＆ディナー」を発売する。また、11月28日には「桂花苑」料理長によるディナーイベント「齊藤料理長賞味会」を開催する。

「桂花苑」では、広東料理を軸に、味の濃淡や食感のバランスにこだわり、各地方料理の個性を際立たせた「中国四大料理ランチ＆ディナー」を用意した。

ディナーコースは、蜜焼き叉焼、北京ダックなど各地方の定番前菜4種を盛合せた一皿から始まり、上湯の香りがふんわりと広がる「桂花苑」の人気メニュー、金華ハム香るフカヒレの煮込みへと続く。また、北京特有の甘辛で濃厚な味わいでアレンジした和牛の味噌炒めと、四川の祝い事などの定番料理、紅茶と山椒で香りづけした合鴨のスモークの盛合せ、上海料理の特徴の少し甘めで濃厚な味付けで仕上げた海老の葱生姜炒めと、広東料理の技法「清蒸」を用いたエゾアワビのスチームの盛合せなど、一皿で2つの地方料理の魅力を味わえる品が続く。さらに、出汁の旨みあふれるタラバガニと上海蟹味噌入りの肉団子の蒸しスープの後、四川マーボー豆腐と白飯または上海焼きそばから選べる食事を用意する。「一つのコースで四大料理を楽しんでもらいたい」という料理長の発想で生まれたこの時期限定のコースメニュー。各地方の魅力あふれる料理の数々をぜひ賞味してほしい考え。

料理長就任5年目を迎え、ますます円熟味が増す齊藤料理長による賞味会では、これまで高評価を得てきたメニューと王道の中国料理を匠の技で華やかにアレンジした。料理長から一口の楽しみからコースはスタート。寒鰤のタタキのアボカド巻き、叉焼、エゾアワビの葱だれなど、華やかな盛付けが目を引く5種の前菜、金華ハム香る上湯スープと、タラバガニと蟹の卵入りソースの濃厚な味わいの2種類を楽しめる贅沢なフカヒレの食べ比べへと続く。また、醤油麹で旨みを閉じ込めた和牛サーロインのローストには、季節を彩る野菜のセイロ蒸しを合わせて提供。蒸気とともに提供される臨場感も魅力の一品となっている。肉厚で甘みのある皇帝の海老の炒めは、濃厚な海老味噌ソースを絡める料理長の華麗な技を間近で楽しめるパフォーマンス付で提供する。食事には帆立貝の旨みを閉じ込めた雲吞と干し貝柱の出汁が香る塩味のつゆそばを、デザートには和・洋・中が融合した上品な甘味を用意した。料理長が一皿一皿に込めた技と想いを、ぜひこの機会に堪能してほしいという。

［中国四大料理ランチ＆ディナー 概要］

期間：11月1日（土）〜12月30日（火）

時間：ランチ 11:30〜14:00／ディナー 17:00〜21:00

店舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料金：ランチ 一人 1万円／ディナー 一人 1万7000円

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

［齊藤料理長賞味会 概要］

開催日：11月28日（金）

時間：18:30〜21:00

店舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料金：一人 2万8000円

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp