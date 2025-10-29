「今年の漢字」過去30年分を総回顧 平成にトップ10常連→1位にはならず、令和に上位から消えた漢字も【過去30回一覧】
日本漢字能力検定協会は、恒例「今年の漢字」の募集を11月1日にスタートする。
【画像】「今年の漢字」平成→令和で異なる上位勢
その年の世相を“漢字一字”で表現し、京都・清水寺で発表される「今年の漢字」は、2025年で30周年を迎える。1995年に第１位に選ばれた「震」から、2024年の「金」まで30回の開催で、合計23字の漢字が選ばれてきた。
平成・令和の時代をまたぐ30年で、「今年の漢字」はどのような変遷を振り返る。同協会がこのほどまとめた。
■ 平成（1995年〜2018年）にトップ10に最もランクインした漢字
1995年から2018年までの“平成”24回の中で、最多の16回にわたりトップ10の漢字にランクインしたのが「乱」。政治経済、異常気象に「混乱」し、世の中の秩序や倫理観が「乱れ」、犯罪が多発し、「乱世の時代」だと感じる人もいたようだ。ネガティブに捉えられることが多い一方で、ワールドカップでのサッカー日本代表の活躍に「狂喜乱舞」したというポジティブな意味合いでの応募もあったという。しかし、「今年の漢字」第1位に選ばれたことはない。さらに、令和になってからはトップ10にすら一度も登場していない。
■令和（2019年〜2024年）にトップ10に最もランクインした漢字
令和（2019年〜2024年）の6回でトップ10に最もランクインしているのは「変」。平成だった2015年から10回連続でトップ10にランクインし続けている。2019年以降は、元号の「変化」、オリンピック時期の「変更」、台風や大雨による「天変地異」、猛暑などの「気候変動」を理由に、「変」という字に応募している人が多いことが分かった。
■1995年から2024年までの30年 総回顧
1995年「震」
・「阪神・淡路大震災」、地下鉄サリン事件、金融機関の崩壊に代表される経済不安など、国内の驚異的出来事に「震えた」
・米国大リーグの野茂投手の大活躍に心が「震えた」
1996年「食」
・Ｏ157集団食中毒を中心に、狂牛病などの発生で、「食べる」ことに気を使った
・自治体の飲食接待による食糧費不正支出、税金と福祉を「食いもの」にした厚生省高級官僚の汚職事件
1997年「倒」
・金融機関や大企業の相次ぐ倒産
・サッカーの日本代表が並いる強豪を倒して、初のワールドカップ出場を決めた
1998年「毒」
・和歌山のカレー毒物混入事件以来、全国で毒物混入事件が相次いだ
・内分泌かく乱物質（環境ホルモン）が社会問題に
1999年「末」
・「世も末」と思える事件が多発した
・多くの人々が、この年に起こった出来事を一様に異常（世紀末現象）と感じた
2000年「金」
・シドニーオリンピックとパラリンピックで多くの日本人選手が金メダルを獲得
・南北朝鮮統一に向けて金大中氏と金正日氏の“金・金”首脳会談が実現
2001年「戦」
・米国同時多発テロ事件の勃発
・リストラとの戦い、狂牛病などで日常生活も戦いだった
2002年「帰」
・日本経済はバブル前の水準に帰り、昔の歌がリバイバルされ大ヒット
・北朝鮮に拉致された5人が24年ぶりに帰国
2003年「虎」
・阪神タイガースが18年ぶりにセ・リーグ優勝を果たした
・衆院選総選挙では、初めてマニフェストが導入されて、政治家たちが「虎」が吠えるかのように、「日本を変える」と訴えた
2004年「災」
・台風、地震、豪雨、猛暑など、記録的な天災に相次いで見舞われた
・イラクでの人質殺害や子供の殺人事件、美浜原発の蒸気噴出事故、自動車のリコール隠しなど、目を覆うような人災が多発
2005年「愛」
・紀宮さまと黒田さんのご成婚、純愛ブーム、芸能・スポーツ界でも続々結婚
・各界で「アイちゃん」が愛称の女性が大活躍
2006年「命」
・秋篠宮紀子さまがご出産。皇室に約40年ぶりの親王「悠仁さま」ご誕生
・いじめによる子供の自殺が社会問題化。履修漏れの責任をとって校長も自殺
2007年「偽」
・食肉、野菜、菓子、ファストフードまで、産地や素材、賞味期限に次々と偽りが発覚
・年金記録、政治活動費、米艦への給油量にも偽りが発覚
2008年「変
・日本の首相の交代、アメリカの次期大統領の「change（変革）」
・世界的な金融情勢の変動。株価暴落や円高ドル安などの大幅変動
2009年「新」
・政権が交代し、新内閣が発足。政策、行政が刷新。アメリカでも新大統領が就任
・イチロー選手の新記録、ボルト選手の新記録、水泳競技で新記録ラッシュ
2010年「暑」
・記録的な猛暑日の連続により、熱中症にかかる人が続出、暑さ対策の支出と野菜価格の高騰が消費者の生活を直撃
・チリ鉱山で、地下700メートルの暑い環境の中から、作業員全員が生還した
2011年「絆」
・未曽有の災害により、「絆」の大切さを知った年
・ワールドカップで優勝した、なでしこジャパンのチームの「絆」に日本中が感動し勇気づけられた
2012年「金」
・金環日食をはじめ、天体ショーの当たり年
・世界一の自立式電波塔として、金字塔を打ち立てた東京スカイツリーの開業
2013年「輪」
・日本全体のチームワークで2020年オリンピック・パラリンピックの開催都市に東京が決定し、富士山が世界文化遺産に登録
・台風や竜巻、集中豪雨による洪水など自然災害で多くの支援の「輪」が広がった
2014年「税」
・消費税率が17年ぶりに引き上げられた
・「税」に関わる話題が政財界で多く取り沙汰された年
2015年「安」
・安全保障関連法案の審議で、与野党が対立。採決に国民の関心が高まった
・世界で頻発するテロ事件や異常気象など、人々を不安にさせた年
2016年「金」
・リオオリンピックにおける日本人選手の金メダルラッシュで、日本中が感動と興奮に包まれた年
・政治と金に絡む問題が次々と浮上した年
2017年「北」
・度重なる弾道ミサイルの発射や核実験の強行など、北朝鮮の動向に脅威と不安を感じた年
・九州北部では記録的豪雨により甚大な被害が発生した
2018年「災」
・全国的に地震、豪雨、台風、猛暑などの自然災害の脅威を痛感した一年
・災害の経験から全国的に防災意識が高まり、多くの人が自助共助の大切さを再認識した年
2019年「令」
・新天皇即位による新元号決定が、新たな時代の幕開けを告げた一年
・法令改正による消費税増税、芸能界の不祥事など法令順守に対する意識の高まりや、災害による警報発令、避難命令もあった
2020年「密」
・“3密”という言葉が提唱され、生活・行動様式が「密」にならないよう国民が意識し続けた
・政治では、日本学術会議の一部会員の任命拒否が内密に行われたことで問題に
2021年「金」
・長く暗いコロナ禍において開催された東京オリンピック・パラリンピックでの日本人選手の活躍
・各界で打ち立てられた金字塔がひときわ輝くニュースとなった
2022年「戦」
・ロシアによるウクライナへの侵攻は、世界に大きな衝撃を与えた
・サッカーW杯や北京冬季五輪で熱戦が繰り広げられ、日本中が沸いた
2023年「税」
・一年を通して増税議論が活発に行われた
・所得税・住民税の「4万円の定額減税」が話題に
2024年「金」
・オリ・パラの日本人選手や大リーグ・大谷翔平選手など値千金の活躍
・政治の裏金問題、闇バイトによる強盗事件、物価高騰など「金」にまつわるニュースが多かった
■「今年の漢字展」
京都・祇園の漢検 漢字博物館･図書館（漢字ミュージアム）で企画展｢今年の漢字展｣を開催｡｢今年の漢字｣開催初年の1995年から2024年までの大書現物をすべて展示している。2026年2月23日まで。
■漢検協会×日本橋高島屋「今年の漢字」30周年記念特別展示
「今年の漢字」が30周年を迎えることを記念して、東京・日本橋高島屋S.C.本館にて過去30年の「今年の漢字」を振り返る特別展示。2025年11月5日（水）〜11日（火）。※高島屋の高ははしごだか
