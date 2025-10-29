東京ディズニーリゾートは、来年1月1日から1月12日の期間、お正月のスペシャルイベントを開催する。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、和服姿で新年を祝う華やかな音楽と共にゲストの人々に新年の挨拶をする「ニューイヤーズ・グリーティング」を実施する。

パークのエントランスでは、ミッキーマウスのほか、来年の干支の“午（うま）”にちなんで、ディズニー短編映画「ミッキーの大演奏会」に登場するホーレス・ホースカラーが描かれた門松のデコレーションが施される。

また、正月らしいスペシャルグッズやメニューを販売する。夜には新たに、新しい年を迎えるパークの夜空を祝祭感あふれる花火が彩る「ニューデイ、ニュードリームス」を公演する。

このほか、ディズニーホテルでは正月の特別感あふれるスペシャルメニューを、ディズニーリゾートラインでは正月デザインの2種類のフリーきっぷを販売する。



「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」

さらに、アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」では、12月27日から再び期間限定（終了日未定）でマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を実施する。グルートが凧に乗って舞っている様子や、地球でさまざまな国や地域をめぐってバケーションを楽しむ様子も楽しめる。

日本の正月らしい華やかな雰囲気にあふれる東京ディズニーリゾートで、ディズニーの仲間たちと一緒に心弾む新年のお祝いをしてみては。

［開催期間］2026年1月1日（木）〜1月12日（月）

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp