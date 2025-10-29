昨年度、山形県内の学校で起きた１０００人あたりのいじめの認知件数が５年連続で全国最多だったことがわかりました。

【写真を見る】いじめの認知件数が5年連続で全国最多に 小学校の不登校児も増加 （山形）

不登校については中学校と高校で減ったものの、小学校では増加しています。

これは文部科学省が行った調査で明らかになったものです。

昨年度、県内の小・中・高校・特別支援学校で認知されたいじめの件数は１万１７３１件で１０００人あたりでみると１１７．２件でした。

前の年度と比べ減少しているものの、全国平均の６１．３件を大きく上回り５年連続で全国で最も多くなっています。

県は全国最多となった要因について「年に２回、児童生徒と保護者を対象に県独自のアンケート調査を行っているほか、それをもとに面談を行うなど相談体制が充実していることから、いじめを訴えやすい環境になっている」と分析しています。

心身に支障をきたすなどの重大ないじめの件数は、１０００人あたり０．０２件と全国で２番目に低い件数となっています。

■不登校の児童や生徒は

一方で昨年度、県内の不登校の児童や生徒の数は、小学校は８４９人で前年度より６４人増加しました。

中学校は前年度より６０人減少し、１４９４人。高校は前年度より２人減少し、６４２人となりました。

小学校と中学校を合わせた人数は２３４３人で１０００人あたり３２．５人となり、これまでで過去最多となりました。

９年連続で増加しています。

小学校での不登校児童の増加の要因について県は、学校を休むことについての保護者の意識の変化やフリースクールなど学校以外の学びの場が増えていることをあげています。

県教育局 高校教育課 伊藤久敏 課長「地域や家庭との連携を図りながら児童生徒１人ひとりの状況を的確に把握するとともにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等との連携のもと組織的な支援・指導体制を整えてまいりたい」

県は不登校の児童や生徒については、フリースクールなどとも連携を図り支援を進めていくとしています。