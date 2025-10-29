「ロイヤルスイート?!」メルちゃん、日本シリーズを現地観戦！ 「虎党だったんか」「相当なファン」
お世話人形「メルちゃん」の公式X（旧Twitter）アカウントは10月28日、投稿を更新。「SMBC日本シリーズ2025」を現地観戦したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】日本シリーズを現地観戦するメルちゃん
この投稿には「虎党だったんか!!」「本拠地に来られたんだ！」「ついに聖地へ…」「ようチケット取れたな」「相当なファンだよなこれ」などの声が。また「ロイヤルスイート?!」「解説席やん！」など、観戦した席についての憶測も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】日本シリーズを現地観戦するメルちゃん
「ようチケット取れたな」同アカウントは「やきゅう みに きたよ」とつづり、2枚の写真を投稿。同日、兵庫県・阪神甲子園球場で行われた日本シリーズ第3戦を観戦しています。写真のメルちゃんは、阪神タイガースのユニフォームを着用。タイガースのファンということなのでしょうか。
「きょうは はじめての えいがかん」25日の投稿では「きょうは はじめての えいがかん」とつづり、映画館を訪れた時の様子を公開。「貸し切りされるとはすごいお嬢様力ですわ」「観るのは『国宝』かな？」など、さまざまな声が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)