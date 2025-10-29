²ÆìÃ´ÅöÁê¡ÖÈ¯Å¸¤ËÁ´ÎÏ¡×¡¡¶Ì¾ëÃÎ»ö¤È²ñÃÌ¡¢½éË¬Ìä¤Ç
¡¡²«ÀîÅÄ¿Î»Ö²ÆìËÌÊýÃ´ÅöÁê¤Ï29Æü¡¢²Æì¸©¤òË¬¤ì¡¢¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÊÆ·³´ðÃÏÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ä²Æì¿¶¶½Í½»»¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡Ö²Æì¤ÎÈ¯Å¸¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆâÍÆ¤òÀººº¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢³ÕÎ½¤Î²ÆìË¬Ìä¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡¶Ì¾ë»á¤Ï¡¢ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡ÊÆ±¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ÎÃÇÇ°¤ò½Å¤Í¤ÆÍ×µá¡£¡Ö°ÜÀß¤Ï¸©Ì±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²Æì¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¼þÊÕ¤Ç¹âÇ»ÅÙ¤ÎÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤Î¸¡½Ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¸©Ì±¤ÎÉÔ°Â¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£