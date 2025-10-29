フリーアナウンサー神田愛花（45）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして出演。交際前の男性の自宅で確認することを明かした。

ゲストの元BiSHハシヤスメ・アツコとセントチヒロ・チッチから結婚相手の選び方を聞かれた神田は夫でお笑いコンビ、バナナマン日村勇紀（53）との結婚を決めた理由を明かした。

そしてMCのハライチ澤部佑（39）から「今のご主人の前にあるんですか？結婚を少し考えたとか」と聞かれると、「私はないですけど…。すいません…、私、今日、ギャラ貰えるのかな？いっぱい。いつもより、しゃべってるんで」とぶっちゃけ、笑いが起きた。

神田は「37まで独身だったので、人生経験として」と前置きし、結婚を前提に「お付き合いをしてください」という男性がいたと明かした。交際を申し込まれた時に「どんなおうちに住んでるのかなって、ジャーナリストなんで思うんですよ」と自身の心境を告白。。付き合う前に自宅を見たい理由を「その方のブルーレイに、何が録画されてるかを私、確認するんですよ」と説明し、驚きの声が上がった。

神田は「何でかといいますと、世の中に一定層、アナウンサーという肩書が好きな殿方がいらっしゃいまして。もしそうだった場合、自分が仕事がなくなった時に切られてしまうんじゃないかという不安があるので。アナウンサーと語れなくなった時が不安なんです、将来。だからそれをチェックして、その方のおうちのブルーレイをチェックしたら、見事に、あるフリーアナウンサーの録画がいっぱいだったんです。私とお付き合いしてほしいという前に、お付き合いしていた方が、その方ということだったので。ああ、おしまいと思って…すぐおうち出たという。いる必要ありませんから、おうちに」と明かした。

録画されていたアナウンサーについては「私自身もよく知っている方だったので。だから難しいですって言って、おうち出てきたってことはありましたね」と明かした。その上で、「中身を好きになっていただきたいから」と語った。