LE SSERAFIM、米人気トーク番組で新曲披露！強烈パフォーマンスにスタンディングオベーションの嵐

LE SSERAFIMがアメリカの人気トーク番組に出演し、現地の観客を魅了した。

LE SSERAFIMは、10月28日（現地時間）に放送されたアメリカの人気トーク番組「ジェニファー・ハドソン・ショー」に出演し、新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のステージを披露した。

MCのジェニファー・ハドソンは彼女たちを「K-POPスーパースター」と紹介。メンバーたちは、オレンジ色のヘアや、バスケットボールユニフォームをリメイクしたボトムスなど個性が際立つスタイリングで登場し、観客から大きな歓声を浴びた。ファンたちがフォトカードを振って応援し、現地での高い人気を実感させた。

LE SSERAFIMは、圧巻のパフォーマンスで観客の視線を釘付けにした。肩を弾ませるような力強い振り付けでステージを盛り上げ、ワールドツアーを通じて一層磨き上げられたライブパフォーマンス力を披露した。歌詞に合わせて変化する豊かな表情が楽曲のユーモアを際立たせ、会場の熱気をさらに高めた。観客たちは、LE SSERAFIMの明るくパワフルなエネルギーに引き込まれ、スタンディングオベーションと歓声で応えた。パフォーマンス後は、ジェニファー・ハドソンとともに「THIS or THAT」ゲームを楽しみ、抜群のトークセンスで笑いを誘った。

今回の放送は、9月に行われたLE SSERAFIMの北米ツアー中に収録されたもの。新曲公開前にもかかわらず、観客が即興で振り付けを真似して楽しむ姿が映し出され、驚きを誘った。ジェニファー・ハドソンもステージ後に、歌詞の一節「EAT IT UP」を一緒に叫び、楽曲の中毒性を証明した。

これに先立ち、LE SSERAFIMはK-POPガールグループとして初めて、NBCの人気番組「アメリカズ・ゴット・タレント」に出演し、現地のファンを虜にした。当時披露した『HOT』と『ANTIFRAGILE』のステージ映像は、ユーチューブで230万回再生（10月29日午後1時時点）を突破。今回「ジェニファー・ハドソン・ショー」にも出演したことで、アメリカの人気番組を次々と席巻し、グローバルアーティストとしての存在感を確固たるものにした。

なお、新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は世界的な人気を集めており、Spotify「デイリートップソンググローバル」（10月27日付）で25位にランクインし、4日連続でチャートインを果たした。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。