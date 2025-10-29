【1/35 TYPE03 火龍（KARYU）】 【1/35 TYPE03 火龍（KARYU）2P COLOR】 2026年1月発売予定 価格：各6,490円

ピーエムオフィスエーはプラモデル「1/35 TYPE03 火龍（KARYU）」と「1/35 TYPE03 火龍（KARYU）2P COLOR」を2026年1月に発売する。価格は各6,490円。オンライン販売特典としてパイロットフィギュアが付属する。予約は10月末まで。

「TYPE03 火龍（KARYU）」は「ウルフファング空牙2001」に登場する自機のバリエーションの1つ。自機の上に弾丸を撃ち出す「フレイムランチャー」、近接用で下段から上に振り上げる「アイアンクロウ」、下半身は4脚走行型でジャンプ力の高い「4脚走行型」で構成されている。

プラモデルでは約130mm前後のサイズで機体を再現。背中武装、左腕武装、腰下、手持武器は同シリーズの「蒼龍」、「天雷」、「神龍」各キットのパーツと組み換え可能で、集めればゲームに登場する64種類の機体バリエーションを再現できる。

【1Pカラー】【2Pカラー】