サッカーＪ１横浜ＦＭの選手会が、Ｊ２長崎に所属し、現在、病気治療中のＭＦ名倉巧を支援するためのチャリティーオークションを２９日から開催している。

名倉と長崎でプロ入り直後の２シーズン共にプレーし、横浜ＦＭ選手会会長・ＦＷ植中朝日の「お世話になった人に対して何か出来ることはないかとずっと思っていた」という思いと呼びかけで開催が決定した。

全選手がサイン入りスパイク、サイン入りユニフォーム、サイン入りランニングシューズなどを出品して協力。植中は「名倉くんと縁のない人も積極的に協力してくれて、一人１点出してもらいたいですとお願いしたんですけど、喜田選手が何種類も出してくれたり。本当に協力的にやってくれたので、ものすごくありがたいです」と、チームのサポートにも感謝した。

このチャリティーオークションの期間は１１月３日午後１０時まで。なお、この企画の収益全額は「１４ＮＡＧＵ（ＯＮＥ ＦＯＲ ＮＡＧＵ）ＰＲＯＪＥＣＴ」の支援に充当される。

植中は１８日の浦和戦（４〇０）でゴールを決めた直後にカメラに向かって名倉の背番号「１４」を指で見せて「名倉君、待ってるよ」とメッセージを送っていたが、改めて「先輩なんですけど、すごく優しい。選手からもサポーターからも愛されているすごい先輩です」と思いを明かした。