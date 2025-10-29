【ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.】 10月30日 予約開始

　Wonderful Worksは、フィギュア「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」を10月30日より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

　本商品は「アズールレーン」と「ライザのアトリエ2」コラボにて登場した「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.
」のイラストを元にフィギュア化したもの。

　寝そべるライザが表現され、衣装デザインなども細かく造形されている。

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd.& YongShi Co.,Ltd. (C) 2017 Yostar,Inc.