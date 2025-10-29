お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが２９日に自身のＳＮＳを更新。娘との微笑ましいやりとりを明かした。

バービーはインスタグラムに「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです」と書き始め、娘にご飯を食べさせようとしているバービーの口に娘が手を突っ込む様子を複数アップ。「これは分け与えたいという優しさなのか、動物園のふれあいコーナーのような好奇心なのか...おそらく後者です」と見解を記し、「いずれにしても喉の奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております」とユーモアたっぷりにつづった。

この投稿にファンからは「なんとも癒されるお話」「自分が食べるよりも、誰かに何かをあげたい！っていう優しい心が育まれてるんですよ」「優しさであふれてる」「うちの１歳２ヶ月の娘も全く同じですｗｗｗｗ」などのコメントが寄せられている。

バービーは２０２１年４月９日に、年下の一般男性との結婚を自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで発表。昨年５月に第１子妊娠を報告し、８月１８日に女児を出産したことを発表した。