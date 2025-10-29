白馬三山の頂上に積もる真っ白な雪。中腹からふもとにはブナやカエデの紅葉、そして針葉樹の緑。



3つの色が、美しく映えています。



リポート「40人ほどの行列の先には三段紅葉の絶景が待っています」



白馬三山では27日、初冠雪に。



北安曇郡・白馬村の「白馬マウンテンハーバー」では白・赤・緑と3色の「三段紅葉」が楽しめます。



今年の紅葉は山間部で台風の直撃が少なかったことから色づきが良く、2014年以来、11年ぶりの“当たり年”と言われています。





白馬から「毎年きれいだなって思うんですけど今年は一段ときれいだなって思います」神戸から「雪山と紅葉と緑、なかなかない景色なので。本当ラッキーでした」さらに！♪ヤッホースウィング白馬三山を正面に望む場所に設置されたブランコ。雄大なアルプスに飛び込むような感覚を楽しむことができます。京都から「めっちゃきれいです。すぐ下、底なのでちょっと怖かったです」福岡から「ハイジみたい～！福岡から来たかいがありました」岩岳リゾート 齋藤耕平支配人「やっぱり私たちもこの景色が大好きなのでたくさんの方に見ていただけてうれしいです。場内にいろんなアクティビティとかカフェのメニューとかありますのでそういったものも含めてゆっくりくつろいでいただければと思います」紅葉の見頃は「11月上旬」まで続くということです。