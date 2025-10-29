（スタジオ解説）

（澤井 志帆 キャスター）

サナエ、ドナルドと呼び合った高市総理とトランプ大統領にとって、きのう28日は強固な日米関係をアピールする1日となりました。



午前には 対面では初となる日米首脳会談が行われました。また、会談の前には控室で共にワールドシリーズをテレビで観戦したエピソードもありまして、「高市流コミュニケーション」も見られました。





首脳会談の後は…大統領専用ヘリコプターに同乗し、横須賀基地の原子力空母で日米首脳が演説をするという異例の対応でした。さらに夕方には財界有力者を招いた夕食会も行われ、日米の企業のトップらが出席しました。このように、まさに「政治」「安全保障」「経済」において、日米の関係が良いこと世界中にアピールすることになりました。そのトランプ大統領ですが、きょう29日、羽田空港から韓国へ向かい、米韓首脳会談を行いました。そして、あす30日には、トランプ大統領にとって最大の山場となります米中首脳会談が行われます。この米中の首脳会談を前に、日米関係を世界中へアピールできたことは大きな成果だという声もありますが、ここで青山さんに、今回の日米外交の成果と課題を書いていただきました。まずは成果から教えてください。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）こちらですね。成果は先ほど澤井さんからもお話しがあったように、とにかく良好な首脳関係に向けていいスタートを切れたということです。これはもう間違いないと思うんですね。ただ一方で、この良好な関係というのは悪いことではもちろんないんですが、決して目的ではないんですね。良好な関係の上に、国益にその関係を結びつけられるかどうかがポイントなわけです。例えば、関税交渉。関税交渉を、やっていたものよりも、さらに良い条件を本当に引き出せるのかどうか。あと、安全保障上、日本の有利になるような関係ができるのかどうか。さらに言えば、拉致問題について、解決に向けて本当にトランプ大統領が動いてもらえるのかどうか。良好な関係を国益に結びつけられるかどうかが、高市さんの真価が問われているといっていいと思います。（津川 祥吾 アンカー）国益ですけれども、日本の国益とアメリカの国益、当然重なる部分があると思いますが、当然ぶつかる部分もありますよね？そこの…いわゆる交渉ということに関しては、今回の日米の首脳会談においては、あまり踏み込んだ議論はされなかったと…。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。やはり防衛費に関しても、こちらが自主的に「上げます」という話はしたんですが、向こうから目標は示されなかった。今後そういった課題が出てくるかもしれない。あと、関税交渉も妥結して、これから実現していくという過程に入ったわけですけれども、今後、アメリカ側から不満が示されるかもしれないし、先ほど言ったように、変えてもらえることができるのかどうか…そういったところまで踏み込める関係ができれば、本当に、良好な関係というものの意味が出てくるんだろうと思います。（津川 祥吾 アンカー）トランプ大統領は高市総理に対して、「タフ ネゴシエーター」だと言いましたが、あれ…実は、ああいうふうに言うと日本人は喜ぶんだと、この方は知っているそうなので、今後の交渉がどうなるのか、本当に真剣に、また、冷静に見ていく必要があるかと思います。で…きょう、韓国とアメリカの大統領が会談をしました。あす、米中の会談という形になりますが、そこのポイントは何ですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね、今、アメリカはですね、実は関税交渉、中国との関税交渉で、ちょっと困っている状況になっているんですね。なかなか中国側がおりてこないものですから、このままだとアメリカの経済にとっても、非常に悪い状況になってしまう。なので…中国と何とか妥結したいということで、今回、米中首脳会談に、ようやくこぎつけたわけです。それと同時に「台湾有事」とかですね、安全保障問題を、やはり習近平主席が絡めてくるんじゃないかということが、今、懸念されているんですね。そういったところで変な妥協をしてしまうと、これは東アジア全体、そして日本の安全保障にも関わってきてしまいますので、きのうの高市さんとトランプさんと…例えばヘリコプターでも一緒だった、そこで何を話したのか分からないんですけれども、そういったところで、この中国の安全保障の問題というのをですね、うまいこと話ができたかどうか…こういったところも焦点ですし、あすの米中首脳会談は、そういったところが日本の国益にも、まさに関係してくる。重大な局面だと思います。