¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡´ü½°±¡ÁªÁ°¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤Ë·Ç¤²¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ô1³äºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤«¤é¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤È½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤â´Þ¤àÉý¹¤¤¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼«Ì±Æâ¤ÇÀÛÂ®¤ÊµÄÏÀ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñÃæ¤ËË¡°Æ¤òÉ¬¤ºÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¡ËÌóÂ«¤À¡£¼¹Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£