100年に渡り歴史が途絶えていた薩摩切子が復元されて、今年で40年です。鹿児島市の百貨店では薩摩切子の展示会が始まりました。



息をのむような繊細なカッティングと美しい色合いが魅力の薩摩切子。鹿児島市の山形屋で始まった展示会には、約400点の作品が並びました。



江戸時代末期に誕生した薩摩切子は、島津 斉彬のもとで飛躍的な発展を遂げます。



しかし、斉彬の死や戦火にのまれたことから30年足らずで途絶えてしまいます。





再び歴史が動き始めたのは、およそ100年後となる1985年。残された資料を頼りに復元され、鹿児島を代表する工芸品として、国内外から高い評価を受けています。（間世田桜子キャスター）「会場には薩摩切子の復元に携わった中根櫻龜さんの作品をはじめ、次世代を担う4人の作家の作品も楽しむことができる。自由に作られた作品でその可能性を感じさせる」テーマは「伝翔」。これまでの薩摩切子の伝統は残しつつ、さまざまな技法で「個性」が表現されています。こちらは島津家の家紋に着想を得てつくられた大輪の牡丹の花をあしらった大鉢。（島津興業 中根櫻龜さん）「曲線が比較的難しいが花びらは曲線の集合体なので、優しい曲線と花びらのやわらかさ、重なり具合を色で表現するために道具や彫り方を工夫した。素材の良さを見せながらもよりいい表現がないかを模索中」伝統の文様も残しつつ、これまでにない優しく華やかなデザインです。（訪れた人）「なかなか手が届かないかもしれないが目の保養にもなるし色々な話を聞くと作品に物語がある」（島津興業 中根櫻龜さん）「40周年というのは、この薩摩切子が復興して鹿児島の方々に支えてもらった40年と思っている。思い出としても見てもらえるような展示会にしましたのでぜひ会場で思い出語りをさせていただけたら」展示会は11月4日まで山形屋画廊で開かれ、日替わりで職人が来場する予定です。