¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¤³¤ì¾°µ±¤¯¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê(30)¤ÎºÊ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¬26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢´î¤Ó°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤¹¡ª¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤Î♡¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ã¤Í¤Ã¡£º£²ó¤ÎBirthday Party 2025¤â¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤µ¤¤¤Ã¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÂÎ©²ÂÆà¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢²Ä°¦¤¤¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡×¤È¡¢É×¤ÎµÈÀîÁª¼ê¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡ÖKANA¡×¤ÈÌ¾Á°Æþ¤ê¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Î¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¤³¤ì¾°µ±¤¯¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ä¤Ä¤Ê¤Î¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ëÅÓÃæ¤«¤Ê¡©¾Ð ÁÇÅ¨¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¡×¡ÖÎÉ¤¤Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¾°µ±¤µ¤óËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö26ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²ÂÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¤´³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÂÎ©¤Ï¡¢Æ±¶¿¤Î´ôÉì¸©½Ð¿È¡¦µÈÀî¾°µ±¤È¤Î·ëº§¤òºòÇ¯12·îËö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£