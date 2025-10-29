ソフトバンクから育成ドラフト7位で指名を受けたドミニカ共和国出身で幸福の科学学園高のエミール・セラーノ・プレンサ外野手が29日、栃木県那須町の同校で指名あいさつを受けた。189センチ、109キロの恵まれた体格を生かした長打力が武器で、父は中日などで活躍したドミンゴ・グスマンさん。同校では初めてのドラフト指名となった豊かな才能を秘めるスラッガー候補は、父と同じくNPBでの活躍を誓った。

ドラフト指名を受けて、中日などで108試合に投げ通算30勝をマークした父からは「本当におめでとう。まだまだこれからだから頑張って。日本で1番のホームランバッターになって、と言ってもらった」と祝福されたといい、「頑張っていきたい」とまずは早期の支配下登録を勝ち取ることを目指していく。

母国で13歳の時に野球を始めた。キャリアはまだ5年程度と浅いが留学生として23年に来日して以降、着実に力をつけてきた。右投げ右打ちで、今夏の栃木県大会は8強入りして2本塁打もマーク。高校通算では22本塁打を記録した。投手としても練習して半年ほどで110キロから最速145キロを計測するなど、父譲りの才能も見せていたが、プロでは打者一本で勝負をかける。

福岡は訪れたことがあるといい「一番大好きな球団だった」と縁ある土地が新天地になることを喜ぶ。「福岡は本当に素晴らしいところ。マジでめっちゃうれしい」と天真らんまんなキャラクターも魅力な逸材がプロの世界に飛び込む。