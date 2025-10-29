西武からドラフト2位で指名された中央大の岩城颯空（はくあ）投手（22）が29日、東京都内の同大多摩キャンパス内で秋元宏作球団副本部長（57）と十亀剣担当スカウト（37）の指名あいさつを受けた。

岩城は「ずっと自分のことを見てくださっていた球団。なかなか名前が呼ばれず、少し諦め気味だったところで呼ばれたので、素直にうれしかったです」とドラフト当日の喜びを思い出すと、「（西武には）2年前に同じ東都大学リーグで見ていた、同じ左腕の武内夏暉投手（24）や、自分の知っている有名な投手が多くいるイメージがあります。自分もその中に入っていきたい」と目を輝かせた。

富山県出身の岩城は身長181センチ、体重95キロの大型左腕で最速152キロを誇り、富山商高時代からプロ球団に注目されてきた逸材だ。自ら「武器」だと胸を張る力強い直球とマウンド度胸で、東都大学リーグでは主にリリーフとして三振の山を築いた。全幅の信頼を寄せてきた中大の清水達也監督は「岩城はまだまだ伸びしろがたくさんある投手だと思っています」と太鼓判を押す。

「伸びしろ」について秋元副本部長は、「直球もまだまだ球速が出ると思っていますし、特に変化球はかなり伸びしろがあるかなと。ピッチングスタイル的にも、まだ若いので直球で押す形で十分いいと思いますが、ゆくゆくは投球術を身につけていってほしい。そうした面も含めて、伸びしろ満載だと思ってます」と期待する。十亀スカウトも「今でもいい体をしているのですが、まだまだ鍛えたりやれることが多い。プロ野球で生き残っていくためには、どうしたらより成長できるのか、自分で考えていける頭をつけなければいけない。それを養ってもらえたら、トップレベルの選手になれると思います」とチームを代表するエースへの成長を熱望した。

岩城は「まずはチームの方々やファンの皆さまから信頼されて、応援される選手になっていきたい。そ一つ一つのことを積み重ねていって、ゆくゆくはチームのエースになりたいです」と即戦力としての活躍を誓った。（上岡真里江）