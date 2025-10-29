¡Ö½Ï¿ç¤·¤Æ¤ë¡©¡×ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼ÇÐÍ¥à»£±ÆÃæ¤Î¥¬¥Á¿²⁉á¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¤¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
»£±ÆÃæ¤Ë¿çËâ¤¬...
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö25»þ¡¢ÀÖºä¤Ç season 2¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°X¤¬¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ëµ¿ÏÇ¤Î±©»³¤µ¤ó(¶ðÌÚº¬¤µ¤ó)¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢±©»³Ëã¿åÌò¤Î¶ðÌÚº¬°ªÂÁ(25)¤¬ËÜÅö¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÇòºêÍ³´ôÌò¤Î¿·¸¶ÂÙÍ¤(25)¤¬È¿±þ¡£X¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢¥¬¥Á¿²¤·¤Æ¤ë»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤À¤±°Â¿´´¶¤È°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¥Ù¥Ã¥É¡×¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËã¿å¤µ¤ó¿²´é¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÇòºê¤¯¤ó´é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥¿¥º¥é´¶½Ð¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ªÂÁ¤¯¤ó½Ï¿ç¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¤¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶ðÌÚº¬¤Ï2021Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Öµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸Þ¿§ÅÄ²ð¿Í(¤´¤·¤¤À¤«¤¤¤È)Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿Íâ22Ç¯¤Î¡ÖË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Ç¤âÆ±ÌòÌ¾¤ÇÂ³Åê¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡