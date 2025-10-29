欧州下部で歴史的Vを飾ったネクヒロ・藤川玲奈 腰の“回転力”でヘッドスピードを上げていた【プロが解説】
プロテスト合格を目指す選手たちが活躍する「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」。全17戦のうち13戦が終了し、11月の最終戦まで毎週試合が開催される。今回紹介するのは、あす開幕する第14戦「マイナビカップ」の開催地である福岡県出身の藤川玲奈。名門・沖学園で腕を磨き、22年からネクヒロに参戦。今季から欧州下部ツアーに挑戦し、今年6月の「モンタルバン・レディース」にて日本人初優勝を挙げている実力者だ。そんな藤川のスイングを、国内女子ツアー6勝を誇り、ネクヒロの解説も務める天沼知恵子が分析してくれた。
【連続写真】腰を一気に回して左足でジャンプ！ 細くても飛ばせる藤川玲奈のドライバースイング
◇ ◇ ◇藤川選手といえば、今年欧州下部ツアーで優勝していましたね。欧州の選手は体格が良い上に、言葉を選ばずに言えば汚いボールを打ってくるのでとにかく飛びます。それにメンタルが強い選手も多くて、どこまでもスコアを伸ばそうとする印象がありますが、そんなところで勝ってくるなんて、本当にすごいことだと思います。そんな彼女のスイングの特徴は、骨盤の回転でスイングスピードを上げていること。バックスイングで深く腰を回し、トップ以降も腰を先行させてダウンスイングしていきます。女性特有の、下半身が大きく、上半身は細いタイプなので、下半身の力を最大限に生かすことで、スピードを上げているのです。また、インパクトの瞬間を見ると、左足がわずかにジャンプしています。左足を真後ろに引くようなイメージでスイングしているのでしょう。これもスイングスピードが上がるポイントですね。個人的には、もう少し背中が使えるといいかなと思います。藤川選手のフォローを見ると腕をたたむようにしています。背中が使えてくると、フォローが大きくなってボールを強く押し込めるようになるはずです。ネクヒロでの優勝こそありませんが、今年は上位で名前を見る機会も多いですし、最終プロテストにも駒を進めている。あすからの試合も楽しみですね。■藤川玲奈ふじかわ・れいな／2003年生まれ、福岡県出身。名門・沖学園高校で腕を磨き、卒業後の22年から「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」に参戦。今季から欧州下部ツアーに挑戦し、6月に日本人として史上初の優勝を遂げた。長尺パターの使い手でもある。■（解説）天沼知恵子あまぬま・ちえこ／1975年生まれ、静岡県出身。レギュラーツアー通算6勝。現在は自身の経験を生かして「IMPACT A BODY」を運営。プロテスト合格を目指す選手からアマチュアまで幅広く指導し、「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の解説も務めている。◇ ◇ ◇身長161センチで305ヤード飛ばせる理由を大解剖！ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』公開中
