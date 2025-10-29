中島健人、“同じ誕生日”の人気韓国アイドルと2ショット「313の美の共演」「このツーショット顔面強すぎる」
歌手で俳優の中島健人（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。25日に放送されたNHKの生放送音楽番組『Venue101』で共演した韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER・BEOMGYU（24）との2ショットを公開した。
【写真】2人とも最高の王子様…中島健人＆BEOMGYUの2ショット
中島は「誕生日が一緒 ボムギュくんまたね」と投稿。自身は1994年3月13日生まれ、2001年3月13日生まれと誕生日がともに「3月13日」であることから、中島が「3」と「1」、BEOMGYUが「3」を指で示したポーズを披露している。
この投稿に「313の美の共演で交流が深まって良かったね」「このツーショット顔面強すぎる」「感無量！尊い！生きてて良かった！」などと反響が寄せられている。
