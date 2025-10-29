活動再開を公表した小島瑠璃子さんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに、息子とのランチの模様を投稿しています。

【写真を見る】【 小島瑠璃子 】ランチで息子に “スモック＆エプロン” 「激しくこぼすこと前提」 おかずぎっしり「たくさん食べました」



小島さんは「家族でランチ」「素敵なお子様BOXがあって良かったね」とテキスト。テーブルの上から撮った写真には、大ぶりなハンバーグに鶏のから揚げ2つ、フライドポテトに枝豆、ライスにおやつのプチシューまでがぎっしり詰まったボックスが写っていて、息子の右手にはしっかりフォークが握られています。





続く写真で、息子が青のスモックを着込み、受け口のある白いエプロンを首から提げている様子がよく見える様子を投稿。「激しくこぼすこと前提の」「お外遊び用スモッグとシリコンエプロン着用」と、汚れを気にせず存分に食事を楽しめる準備万端で臨んでいることを明かしています。







最後には、小島さんが息子と二人で身を寄せ合って元気な表情で自撮りした写真が投稿され「たくさん食べました」とテキストが。楽しい食事の雰囲気が伝わってくる投稿となっています。

【担当：芸能情報ステーション】