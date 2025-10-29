低体重で生まれた女性、子ども産める期間が短くなる傾向…国立成育医療研究センターなどの研究

体重２・５キロ未満の低体重で生まれた女性は、３キロ台で生まれた人よりも子どもを産める期間が短く、月経不順のリスクが高い傾向があるとの調査結果を国立成育医療研究センター（東京）などのチームがまとめた。

低体重が妊娠出産に及ぼす影響を理解し、備えることが重要だという。論文が国際学術誌に掲載された。

チームは２０１１〜１６年に４０〜６８歳だった女性に出生体重や初経・閉経年齢、月経不順の有無などをアンケートで尋ね、約４万人の回答を分析した。

その結果、低体重で生まれた人は３キロ台で生まれた人よりも初経年齢が約２か月遅く、閉経年齢は約３〜７か月早かった。これにより、子どもを産める期間は約５〜８か月短かった。出生時の体重が１・５〜２・５キロ未満では３キロ台と比べ約１・１１倍、１・５キロ未満の人は約１・１９倍、月経不順のリスクが高まった。

国内では１０人に１人が低体重で生まれている。母親のやせや喫煙などが要因とされる。妊娠中の体重増加を抑えすぎている場合も、低体重児や早産のリスクが高まるという。

同センター社会医学研究部の森崎菜穂部長は「低体重で生まれても、親から教えてもらうことで将来の妊娠出産に向けた行動を取れる。血圧などと同様に、月経も健康指標として注目してほしい」と話している。