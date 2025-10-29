日本維新の会は２９日、林佑美衆院議員の離党を発表した。

所属する和歌山県総支部の組織運営に不満があるとしていた。

林議員は昨年衆院選で和歌山１区から出馬して落選したが、比例近畿ブロックで復活当選していた。

林議員が辞職しなければ、衆院の維新勢力は３５→３４となり、自民１９６と合わせた与党は２３０に。過半数まで３議席に広がる計算となる。

ネットでは比例復活当選した議員の離党に厳しい指摘が相次いでいる。「維新離党なら議員辞職もしないとね」「離党するなら議員辞職もセットでお願いします」「政党の名義で当選しておいて離党して議員を続けられるのは制度の欠陥としか言いようがない」「離党じゃなくて議員辞職しろよ」「制度改正必要」「例で議員になったんやったら辞めろよ」「比例復活で離党なんてアリなんですか？」「また維新」「議員辞職が筋です」「離党＝辞職じゃないと卑怯だよな」「維新の比例議員が地位を保持したまま離党。比例議員は不要と言う維新の主張を自ら証明か」との意見が投稿されている。議員続行を期待する意見は現状多くは見当たらない。