「LOCALGREEN FESTIVAL」主催者が語る、ローカルという⾔葉に込めた意味、カルチャーを通して実現したいこと
「LOCALGREEN FESTIVAL '25」が2025年11⽉8⽇（⼟）と9⽇（⽇）に、神奈川県・横浜⾚レンガ倉庫にて開催される。Life with Greenをコンセプトに、グリーンとグッドミュージックが楽しめるフェスティバルとして2018年にスタートした同フェスティバル。今年20周年を迎えた「GREENROOM FESTIVAL」の兄弟フェス的存在として、「緑が増えれば、海も⼭も、街も綺麗になる。緑が増えれば、もっと楽しく、もっと美味しく、⽣活が豊かになる」という理念とともに、グッドミュージックやさまざまなカルチャーを発信している。そんな「LOCALGREEN FESTIVAL」がどのように誕⽣し、どのような哲学とともにフェスを開催しているのか、本記事では主催者である釜萢直起に話を訊いた。
―2005年に「GREENROOM FESTIVAL」が、2018年に「LOCALGREEN FESTIVAL」が並⾏してスタートしました。まずは、「LOCALGREEN FESTIVAL」を⽴ち上げようと思った動機を教えてください。
釜萢：「GREENROOM FESTIVAL」は今年で20周年を迎えるんですけど、これまでずっとビーチクリーンなど海を中⼼とした活動を続けてきたんです。その中で感じたのが、20年経ってもなかなか海が綺麗にならないという現実で。もちろん⼈々の意識は上がっているけれど、海という最終地点でゴミを拾っているだけでは根本的な問題解決にはならない。ゴミは町から川を伝って流れ着くものということもあり、海の保全活動と同時に、町や陸の側からも意識を変えていかないといけないと思うようになったんです。海や⼭は、本来とても綺麗な場所なのに、町を通ることで汚れていく。その流れを考えたときに、海の活動だけでなく、緑や⾃然環境の側⾯も含めて、春と秋にそれぞれのフェスで発信していけたらと思ったのが、「LOCALGREEN FESTIVAL」⽴ち上げのきっかけでした。
―「LOCALGREEN」という名前には、どんな思いが込められているのでしょう。
釜萢：”ローカル”という⾔葉に込めたのは、まず⾃分たちの⾜元、地元を綺麗にしていくという意識です。緑を増やしたり、⾝近な環境を整えることが、やがて⼤きな輪につながっていく。いきなり世界全体を変えるのは難しいけれど、まずは⾃分たちの暮らす場所から。そんなコンセプトで「LOCALGREEN」という名前を付けました。
―釜萢さんは東京都・町⽥のご出⾝ですよね。町⽥で⽣まれ育ったことは、「GREENROOM FESTIVAL」や「LOCALGREEN FESTIVAL」をつくる上での原体験として、⼤きな影響があるのでしょうか。
釜萢：町⽥で育って、⼩⽥急線1本で鵠沼まで⾏けたので、学⽣の頃からサーフィンやスケートボードにどっぷり浸かっていました。町⽥にはライブハウスも多く、⾳楽の街でもありましたし、古着屋さんや個性的なお店もたくさんあった。そういう多様なカルチャーに触れてきた経験は、間違いなく今の⾃分をつくっていると思います。町⽥で育ったことが、「GREENROOM FESTIVAL」や「LOCALGREEN FESTIVAL」で発信しているカルチャーの基盤を育ててくれたと感じますね。
―海や町をきれいにするというメッセージを、直接的な啓発活動ではなく、カルチャーを通して伝えるというのは、釜萢さんの中で⼤事な部分なんでしょうか。
釜萢：そうですね。海や緑の⼤切さ、⼼地よさを「⾳楽」「アート」「カルチャー」を通して伝えていく。それがどちらのフェスでも共通しているテーマです。
釜萢：「GREENROOM FESTIVAL」は今年で20周年を迎えるんですけど、これまでずっとビーチクリーンなど海を中⼼とした活動を続けてきたんです。その中で感じたのが、20年経ってもなかなか海が綺麗にならないという現実で。もちろん⼈々の意識は上がっているけれど、海という最終地点でゴミを拾っているだけでは根本的な問題解決にはならない。ゴミは町から川を伝って流れ着くものということもあり、海の保全活動と同時に、町や陸の側からも意識を変えていかないといけないと思うようになったんです。海や⼭は、本来とても綺麗な場所なのに、町を通ることで汚れていく。その流れを考えたときに、海の活動だけでなく、緑や⾃然環境の側⾯も含めて、春と秋にそれぞれのフェスで発信していけたらと思ったのが、「LOCALGREEN FESTIVAL」⽴ち上げのきっかけでした。
―「LOCALGREEN」という名前には、どんな思いが込められているのでしょう。
釜萢：”ローカル”という⾔葉に込めたのは、まず⾃分たちの⾜元、地元を綺麗にしていくという意識です。緑を増やしたり、⾝近な環境を整えることが、やがて⼤きな輪につながっていく。いきなり世界全体を変えるのは難しいけれど、まずは⾃分たちの暮らす場所から。そんなコンセプトで「LOCALGREEN」という名前を付けました。
―釜萢さんは東京都・町⽥のご出⾝ですよね。町⽥で⽣まれ育ったことは、「GREENROOM FESTIVAL」や「LOCALGREEN FESTIVAL」をつくる上での原体験として、⼤きな影響があるのでしょうか。
釜萢：町⽥で育って、⼩⽥急線1本で鵠沼まで⾏けたので、学⽣の頃からサーフィンやスケートボードにどっぷり浸かっていました。町⽥にはライブハウスも多く、⾳楽の街でもありましたし、古着屋さんや個性的なお店もたくさんあった。そういう多様なカルチャーに触れてきた経験は、間違いなく今の⾃分をつくっていると思います。町⽥で育ったことが、「GREENROOM FESTIVAL」や「LOCALGREEN FESTIVAL」で発信しているカルチャーの基盤を育ててくれたと感じますね。
―海や町をきれいにするというメッセージを、直接的な啓発活動ではなく、カルチャーを通して伝えるというのは、釜萢さんの中で⼤事な部分なんでしょうか。
釜萢：そうですね。海や緑の⼤切さ、⼼地よさを「⾳楽」「アート」「カルチャー」を通して伝えていく。それがどちらのフェスでも共通しているテーマです。