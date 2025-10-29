「児童婚」国家アメリカ──なぜ多くの州で「未成年の結婚」が今も合法なのか？
「未成年の結婚を禁止すべき」という広く共有された認識があるにもかかわらず、アメリカの過半数の州では依然としてこの慣行が認められている。
チャイルド・ブライド（未成年者の花嫁）は、多くのアメリカ人にとってまったく縁のない光景だ。未成年の結婚は、多くの場合「海外の問題」として、あるいは孤立した不満分子のカルト指導者が行う忌まわしい恐怖の行為として受け止められている。そうした出来事はやがて、友人たちと嘆きながら観る実録犯罪ドキュメンタリーへと変わるものだと思われている。
しかし、児童婚はアメリカの大多数の州で依然として合法であり、その廃止は非常に困難である。
現在、34の州では18歳未満の子どもが結婚することを認めており、たいていは親または裁判官の同意によって許可されている。さらに、カリフォルニア州、ミシシッピ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州の4州では、未成年が法的かつ社会的に拘束力を持つ契約を結ぶための最低年齢が定められていない。未成年婚の例外撤廃を訴える非営利団体「Unchained at Last」と、ジェンダー平等を推進する非営利団体「Equality Now」の新しい報告によると、過去20年間で31万4,000件以上の未成年婚が登録されており、その多くは16歳から17歳の間であった。
これらの結婚のうち80％以上は未成年の少女（中には10歳ほどの子どもも含まれる）が関与しており、その大半の相手は成人男性だったという。同報告によれば、同期間中に6万件以上の結婚が、配偶者との性行為に同意する法的年齢に達していない子どもを伴っていたことが明らかになっている。
多くの場合、これらの法律は成人の配偶者によって、未成年者への性的虐待を隠蔽・正当化する法的手段として悪用されている。「児童婚は子どもたちから身体的自律性と自由を奪い、婚姻という名のもとで法的強姦や児童性的虐待を正当化し、彼らが法的に抵抗できない形での強要を助長する」と報告書には記されている。活動家たちは、アメリカにはこの慣行を終わらせる道義的義務だけでなく、法的義務もあると主張している。
「アメリカでは、連邦政府と州政府の二重構造があるため、私たちはすべての活動を州ごとに進めなければならず、児童婚を全国的に禁止するような連邦法を一方的に制定することはできません」と、Equality Now北米プログラム担当官のアナスタシア・ローは語る。「他の国々のように国家レベルで取り組めるわけではないので、活動を進めるうえで最大の難関のひとつは、非常に長い時間がかかってしまうという点なのです」
ローは、問題の一因として、アメリカが「憲法に男女平等を明示的に保障していない国」という、世界でもますます少数派になりつつある国のひとつであることを挙げる。「もし憲法で性の平等が明記されていれば、連邦レベルで児童婚を禁止する道が開かれるはずです」と彼女は言う。「それは包括的な中絶の権利保護にもつながるでしょうし、現在私たちが直面している女性の法的問題や人権問題を解決するための道も開かれるのです」
連邦レベルで児童婚を終わらせようとする試みはいくつも行われてきた。直近では、イリノイ州選出の民主党上院議員ディック・ダービンが提出した「児童婚防止法（Child Marriage Prevention Act）」がそれだ。しかし、この法案は上院で前進することなく頓挫したうえ、未成年の婚約者ビザや配偶者ビザを認める内容だったため、支援団体からは強く批判された。ダービン議員は本誌に寄せた声明で、「アメリカは長年にわたり海外で児童婚問題に取り組んできたにもかかわらず、国内の問題に対しては意味のある対応を取ってこなかった」と述べ、児童婚を「政府が真に行動を起こして終わらせるべき災禍だ」と表現した。
