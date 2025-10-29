

俳優・キムラ緑子さんが東かがわ市でトークショー

東かがわ市出身の歌手・笠置シヅ子の半生を描いた舞台が2026年、京都などで行われます。主演の俳優・キムラ緑子さんが29日、東かがわ市でトークショーを開きました。

会場にはファンら約200人が訪れました。

（舞台で笠置シヅ子を演じる／俳優 キムラ緑子さん）

「笠置さんの曲はすごく乗りやすいし、明るく楽しくて口ずさみやすいですが、歌ってみるとものすごく難しいですよ」

キムラさんは今回、笠置シヅ子を演じるために歌や踊りに挑戦してみて、自分の歌の音域が意外に広いことに気付いたそうです。

また、笠置さんが幼少期を過ごした東かがわ市で親族のお墓参りをしたことなど、「ブギの女王」の原点に触れたエピソードを披露し、観客を沸かせました。

（来場者）

「どういう風に台詞を覚える？」

（キムラ緑子さん）

「私は懐中電灯をつって、夜歩きながらぶつぶつ言って、覚えてないところは懐中電灯で台本を見てまた歩く、そうやって覚えます」

東かがわ市の引田地区で水揚げされた新鮮なハマチも登場し、キムラさんは笠置シヅ子の「故郷の味」を楽しんでいました。

（来場者）

「楽しかった。あんなに気さくな人と思わなかった」

「笠置さんとのご縁を大切にしているんだなあと伝わってきた」

舞台「わが歌ブギウギ 笠置シヅ子物語」は2026年1月から2月にかけて京都と東京で上演されます。