TVS REGZAは、レグザの2022年～2025年モデルの「番組ガイド」を、新たにPrime Video、U-NEXTのライブ配信番組に対応させた。レグザクラウドサービス「みるコレ」のアップデートにより対応する。対象機種は最後に記載する。インターネットに接続することにより、自動でアップデートされる。

「番組ガイド」は、テレビ番組情報誌のように、今週の特番や新ドラマ・新アニメなど、時期に応じたおすすめの放送番組および配信番組をチェックできる、レグザ独自のサービス。

今回のアップデートにより、Prime VideoおよびU-NEXTにて配信されているスポーツ等のライブコンテンツも「番組ガイド」上でチェックできるようになった。増加傾向にあるライブ配信をより手軽に見つけて楽しめるという。

また、「みるコレパック」内や「ざんまいスマートアクセス」、検索結果画面などにおいても、Prime VideoおよびU-NEXTのライブ配信番組が表示されるようになる。

【対象機種】

レグザ2025年モデル：X9900R、X8900R、Z990R、Z970R、Z875R、Z870R、Z770R、Z670R、M550R各シリーズ レグザ2024年モデル：X9900N、X8900N、Z970N、Z870N、Z670N、Z770N、M550N、V35N各シリーズ レグザ2023年モデル：X9900M、Z970M、Z870M、M550M、E350M各シリーズ レグザ2022年モデル：X9900L、X8900L、Z875L/Z870L、Z770L、Z670L、Z570L、M550L各シリーズ