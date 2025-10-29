アジア株 総じて上昇、豪州株は続落 アジア株 総じて上昇、豪州株は続落

東京時間17:29現在

香港ハンセン指数 26346.14（休場）

中国上海総合指数 4016.33（+28.11 +0.70%）

台湾加権指数 28294.74（+345.63 +1.24%）

韓国総合株価指数 4081.15（+70.74 +1.76%）

豪ＡＳＸ２００指数 8926.16（-86.35 -0.96%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85042.94（+414.78 +0.49%）



２９日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株式市場で主要３指数が最高値を更新したことなどを受けて、アジア株でも買いが広がった。台湾株は反発。前日に米アップルが大幅高となったことで、関連銘柄を中心に買いが広がり、最高値を更新した。上海株は反発。１０年３か月ぶりに４０００の節目を回復した。豪州株は続落。今日発表された９月と第３四半期の豪消費者物価指数の結果が市場予想を大きく上回り、利下げ期待が後退して売りにつながった。香港市場は休場。



上海総合指数は反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、太陽光エネルギー関連メーカーの隆基緑能科技、機器メーカーの国電南端科技が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、酒造会社の貴州茅臺酒が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。医療情報会社のプロ･メディカス、医薬品メーカーのＣＳＬ、探鉱会社のライナス・レア・アース、鉱物探査会社のレジス・リソーシズ、ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、不動産会社のミルバック・グループが売られた。

