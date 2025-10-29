医師でタレントの友利新（47）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「韓国コスメって全部ダメなんですか?」という視聴者からの質問に答えた。

チャンネル視聴者から寄せられたコメント返しの動画をアップ。「自分に合う化粧品の見つけ方」「混合肌の見分け方」「秋冬に行うケア」など、さまざまなコメントに答える中で、「韓国コスメって全部ダメなんですか?」という質問に少し驚きながらも、丁寧に回答した。

「急に怖いこと聞いてくるわね」と苦笑いしつつ、「めっちゃ良いものもあれば、いやいやいやというものもあるので、韓国コスメだからダメとかではないと思う」と答えた。

「コスメはどんな研究があって、どういう成分を入れていくかなんです。ただ、成分を入れ込んだだけだったら、確かに“ん?”と思うかもしれないですけど、韓国コスメでも日本のコスメでも、独自の技術だったり、研究のデータがあるっていうところをベースにしたコスメだったら、どれでもいいと思います」と説明。

「逆にそれがないと、どの国のものでも“ん〜”っていう感じはあるかなと思います」と続け、国でくくって判断することは「違うかなと思います」と語った。