元TBSでフリーアナウンサーの青木裕子（42）が28日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。反抗期に入った長男から言われたまさかの言葉を明かす場面があった。

青木は2013年、矢部と結婚。現在は11歳と9歳の男の子のママ。息子たちの反抗期について話が及ぶと、青木は「私、自分が三姉妹で家庭の中に男の子がいるっていうことがなかったので、こんな感じなんだって。今だからちょっと反抗期とかに差し掛かっても、男の子の反抗期って結構激しいな」としみじみ。

同じく13歳の息子がいる藤本美貴は「激しい。私は長男に“クソババア”ってきれいに、5年生ぐらいの時に言われたんですけど、もう言われました？」と質問。青木は「言われました。“クソババア”とか私、凄い楽しくて、“本当に言うんだ”って。“ちょっともう1回”とか言って。“宿題やりなさい”とか（言うと）“今やろうとしてたのに！”って。“凄い、教科書通りじゃん”ってなってちょっと楽しくなっちゃう」と笑った。

藤本は「どういう感じですか、今は？」と質問。青木は「なんか言ってても、敬語みたいな感じ。“だってお母さんもそうでしたよね？”みたいな」と苦笑。藤本は「ある。“この間と言ってること違いますよね？”とか。“この間言ってたのは何だったんですか？”って。確かに言われるかも」と共感。

「“まずそれ謝ってもらってからでいいですか？”とか」と青木。「“謝ってもらって”とかはちょっと謝れないですよね、こっち。（意地になっちゃう）っていうことがある」ともらした。

藤本が「全然口聞かないみたいな人もいるじゃないですか、中には。そういう感じではないですね」と指摘。青木は「口聞かなくはないんですけど、例えばこの間、長男に「明日テストだから、持ち物ないと思ってるかもしれないけど、テストの前にこれだけ見たら大丈夫っていうノートとか、全教科一応持っていった方がいいよ”って言ったら、“キモっ”て言われました。“ええ！？どこが？今のどこがキモかった？”」と苦笑。自身の反抗期の時に「キモっ」って言葉を使ったことがあるという横澤夏子の説明に、「いろんなのが集約されてのキモなんですね」と青木。「“ウザい”のはわかるんですけど、“キモっ”“キモかったか？”と思って。“キモい”って気持ち悪いってことでしょ？」と納得できず。藤本も「アナウンサーだからやっぱり言葉を大事にしてるから」とツッコんで笑った。