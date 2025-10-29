news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「わずか40秒で高級ダウン大量窃盗 被害額は100万円超」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

これは、北海道・札幌市にあるセレクトショップの防犯カメラの映像。

男

「ショルダーバッグないですか？」

ショルダーバッグを探しに来た2人。

男

「モンクレじゃん！」

1人が高級ブランド「モンクレール」に興味を示すと、もう1人はスマートフォンで誰かとやりとりする様子が。

その1分後、別の男が入店します。

店員が2人を接客する様子を確認すると、向かったのは「モンクレール」のダウンジャケット売り場。

商品の数を数えると、ダウンジャケットを2つ...。もう2つ...。

さらにもう1つ手に取ると、会計をせずに店を足早に去って行きました。

店に入ってから出ていくまで40秒ほど。

わずかな時間で店員が接客中のスキを狙い、盗み取っていったとみられています。

ダウンジャケット5着、被害額はあわせて100万円以上。

店員

「ずっと接客していたので、あんまり気づいていなかった」

接客を受けていた2人は男が店を去った後、「車にバッグをとりに行く」と言い残して店を出たということですが。

接客をした店員

「（2人が）3分くらい戻ってこなかったので、様子を見に行こうと思って玄関（入り口）のほうに行ったら、ダウンが明らかになくなっていて」

「死角にあるものを持って行っていたので、計画的かなと」

その場から姿を消した2人も、男と事件にかかわったとみられています。

その後の捜査で、警察は28日、苫小牧市に住む16歳の少年を逮捕。

少年は、親族とともに警察署に出頭したということです。

調べに対し、「盗んだことは間違いありません」と容疑を認めていて、警察は他の2人の行方を追っています。