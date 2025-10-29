日本に続き韓国を訪問中のアメリカのトランプ大統領ですが、米韓首脳会談に続き、まもなく各国首脳との晩さん会に臨みます。韓国・慶州から横田明記者の中継です。

◇

こちらでは各国首脳を迎えての晩餐会の準備が進んでいます。新たにトランプ大統領をもてなす韓国側の料理などのメニューが判明しました。

まずこの後の晩さん会では、トランプ大統領の息子が経営するワイナリーのワインが出されます。また昼に行われたワーキングランチではアメリカ産の牛肉が出されたということです。

アメリカ産の食品は日本でも日本側が出していますし、今回トランプ氏に贈られたのは金の冠、日本では金のゴルフボールと、かなり演出が似通っています。

両国がトランプ政権に対して置かれた境遇が似ていることを象徴していると言えそうです。

首脳会談では、韓国の李在明大統領が防衛費を増額して防衛力を大幅に強化すると表明しました。

また、朝鮮半島情勢をめぐっては、李在明大統領がトランプ大統領が北朝鮮の金正恩総書記との会談に意欲を見せていることについて「巨大な平和の波を作る端緒になると考え、大きな期待を寄せている」と歓迎する意向を示しました。

一方、トランプ氏は金正恩総書記との会談について「タイミングがあわなかった」と述べる一方、将来の会談実現に改めて意欲を示しました。

このほか、関税をめぐる交渉で韓国が提案した、アメリカへの投資の具体的な内容についても、詰めの協議を行ったものとみられます。