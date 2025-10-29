コメダに秋冬のご褒美スイーツが勢ぞろい。さつまいもや栗...新作ケーキが美味しそ〜
コメダ珈琲店は、2025年10月29日から秋冬の新作ケーキ「ごちそうカスタード」「ごまいもんぶらん」「アプリコットショコラ」を発売。先駆けて9月3日から「純栗ぃむ」を先行して販売しています（一部店舗を除く）。
季節感あふれる4つの味わいを楽しめる
さつまいもやショコラ、栗などの季節感あふれる味わいを存分に楽しむことができます。
いずれも価格は530円〜590円。価格は店舗によって異なります。
・ごちそうカスタード
スポンジにカラメルを染み込ませ、なめらかなカスタードクリームを重ねています。天面にもカラメルをまとわせて、アーモンドの香ばしさがアクセントに。やさしい甘さとほろ苦さが絶妙に調和した味わいです。
・ごまいもんぶらん【鳴門金時使用】
鳴門金時の濃厚な甘みと黒ごまホイップの香ばしさが重なり合うモンブラン。ココアスポンジの上にたっぷりのクリームをのせ、まろやかで奥行きのある味わいに仕上がっています。秋の素材を感じる贅沢な一品です。
・アプリコットショコラ
しっとりショコラ生地を艶やかにコーティング。アプリコットソースを3層に重ね、ビターなショコラとのバランスが絶妙です。ひと口ごとに広がる甘酸っぱさとコク深いショコラのハーモニーが楽しめます。
・純栗ぃむ
ふんわりスポンジの上にホイップとマロンクリームをたっぷり重ね、栗のグラッセをトッピング。素材の持つ栗の風味を生かした、シンプルで贅沢なモンブラン。毎年人気の定番スイーツです。
商品はすべて持ち帰り可能。
販売期間はいずれも10月29日から26年3月上旬の予定ですが、店舗によって発売日が前後する場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部