スバルが新たなブランド戦略を、2025年10月29日からの「ジャパンモビリティショー2025（以下JMS）」開催と同じタイミングで発表した。

注目すべきは、同社のサブブランド戦略が発表されたことだ。

ひとつは「パフォーマンス」でブランドは「STI」。もうひとつは「アドベンチャー」で、ブランドは「ウィルダネス」となる。



「スバルがいまやらなくてはならないことは、ブランドを際立たせることです」

JMSに先立って開催されたメディア向けの発表会で、経営企画本部長である江森朋晃専務執行役員は、そう述べた。

「ICE（エンジン車）なのかBEV（バッテリー駆動EV）なのか、ひとつに絞っていくのが難しいのが、いまの市場」



そのため、ひとつの製品に特化していくような商品戦略は打ち出しにくいという。また、ユーザーのSNS投稿などを見ていると、「スバル車は特に2つのシーンに結びつけて語られている」と江森専務。

「ひとつはパフォーマンス、もうひとつはアドベンチャー。スバルはこの2つで際立っています」

2つの概念にスバルとしての統一性はあるのか？

パフォーマンスは、「ニュルブルクリンク24時間レース」「スーパーGT」「ラリー」などのモータースポーツ活動で、スバルは「WRX」や「BRZ」というスポーティな車両を手がけている。

アドベンチャーは、アメリカで「オーバーランド」と呼ばれる連泊型のキャンプなどに対応するモデルで、スバルはこの分野でもアメリカ市場で高い人気を維持してきた。



「アウトバック＝未開の地」「クロストレック＝クロスオーバー＋トレッキング」「フォレスター＝森林官」「ソルテラ＝太陽＋大地というラテン語からの造語」と、SUV系の車名にはBEVを含めて、大地とのつながりが感じられる。

これら2つの概念は、たしかに違う。ひとつの傘の下に統合して、スバル・ブランドとしての統一性は成立するのか、と疑問もあったそうだ。

「ところが」と、江森専務。

「ファンミーティングに行くと、（パフォーマンス志向とアドベンチャー志向という）2つの（異なっていると思われる）スバル車のオーナーのいろいろな愛され方が共存する。それがスバル車なのだ」と自信をもったといい、そこから今回発表されたサブブランド戦略を導き出したそうだ。

JMSでスバルは展示を大きく2つにわけた。

ひとつは「パフォーマンス・シーン」と銘打たれたもので、世界初公開の「パフォーマンスE STIコンセプト」と「パフォーマンスB STIコンセプト」なる2台のコンセプトモデルが並べられた。



パフォーマンスE STIコンセプトは、BEVをベースに「意のままに操れる、感動の運転体験を提案するモデル」（プレス向き資料）とされる。

一見、2ドアクーペに見えるが、実はハッチゲートをそなえた4ドアで、BRZをどことなく思わせるシャープなラインが、エクステリアの特徴だ。あいにく現時点ではモックアップだけれど。

足し算のクルマ、引き算のクルマ

パフォーマンスB STIコンセプトは、メディアの注目が集まったモデル。モータースポーツの世界から抜け出してきたような、空力パーツで”武装”したスタイルだ。

「スポーツカーは高い、というクルマ好きに向けて、気軽に楽しめるスポーツカーというコンセプトの提案です」（技術本部・車両開発統括部の中路智晴担当部長）



コンパクトな車体、軽量トランスミッション、高出力エンジン、AWD、安全支援システムといった、スバルが持っている「技術資産」を組み合わせているそうだ。

「WRXが“足し算”で作られた高性能車なら、こちらは”引き算”」と中路担当部長。

ベースをスバルが提供し、ユーザーは好みのオプションで車両を仕上げていくスタイルだという。サードパーティの参入も促したいといい、「新しいビジネスモデル」と位置づける。

「1980年代から90年代にかけて、スバルのクルマづくりの特徴は、いわばアジャイル開発でした。そこに戻って、商品企画ベースでなく提案ベースでクルマを作っていければ、と考えています」



「やりたい」、そして「やってみよう」という迅速な商品展開が、いまの世の中で生き残っていくためには必要、ということだ。

パフォーマンス・シーンに置かれた2台は、STIというとりわけスポーティなスバル車のサブブランドを、車名のなかに持っている。

同時に、アドベンチャー・シーンには3台のモデルが展開された。

「トレイルシーカー・プロトタイプ」はソルテラの上位車種で、シャシーなどは同じだが、後輪用モーターの出力が上がり、リアオーバーハングが伸びて、荷室容量が拡大している。



スバルが大きな存在感をもつアメリカ市場では、すでに「トレイルシーカー」として量産モデルが発表され、26年春の発売が告知されている。

BEVとオーバーランディング、ふたつを合体させたのがトレイルシーカーならではのキャラクターだ。

スバルは、26年末までに4台のBEVを揃えるとしており、トレイルシーカーは、ソルテラに続き2台目。

リアウインドウに雪がつきにくい形状にしたり、ソルテラにはないリアワイパーを装備したりと、外観だけでなくオフロードや雪上路を視野に入れた作り込みを行う。

ウィルダネスも待望の日本上陸へ

「フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ」は、ブラックのパーツが目をひく。フォレスターをベースに「走破性や機能性の強化」という価値を、視覚的に際立たせているのが特徴だ。



大型バンパーや拡大したホイールアーチまわりのクラッディングなど、合成樹脂部品が多用されている。この市場は大きいと、スバルでは見ているようだ。

フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプと同様のコンセプトで、未塗装の黒色合成樹脂パーツを装着したのが、「アウトバック・ウィルダネス・プロトタイプ」。



「アプローチアングルとデパーチャーアングルなどを含めて悪路走破性と牽引性能を高め、オールテレーンタイヤ、フルサイズスペアタイヤなどを用意しました」

スバル商品事業本部の只木克郎プロダクトゼネラルマネージャーによる説明だ。



ブランドの独自性を、プロダクトを通じて訴求しようと計画しているスバル。「安心と愉しさ」を不変の提供価値として製品づくりの核に据え、ブランドを際立たせていきたい、とする。

冒頭でも触れた「明確なコンセプト」が、これからのスバル車への大きな期待につながりそうではないか。

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）