■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　１０月２９日　１５２円０５～０７銭　　　　　　　（▼０．１０）　
　１０月２８日　１５２円１５～１７銭　　　　　　　（▼０．８７）　
　１０月２７日　１５３円０２～０４銭　　　　　　　（△０．２０）　
　１０月２４日　１５２円８２～８４銭　　　　　　　（△０．３３）　
　１０月２３日　１５２円４９～５１銭　　　　　　　（△０．６７）　
　１０月２２日　１５１円８２～８４銭　　　　　　　（△０．６７）　
　１０月２１日　１５１円１５～１７銭　　　　　　　（△０．４１）　
　１０月２０日　１５０円７４～７６銭　　　　　　　（△１．０５）　
　１０月１７日　１４９円６９～７２銭　　　　　　　（▼１．５４）　
　１０月１６日　１５１円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．０１）　
　１０月１５日　１５１円２４～２６銭　　　　　　　（▼０．７２）　
　１０月１４日　１５１円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．８８）
　１０月１０日　１５２円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．２２）
　１０月０９日　１５３円０６～０７銭　　　　　　　（△０．５０）
　１０月０８日　１５２円５６～５８銭　　　　　　　（△１．９４）
　１０月０７日　１５０円６２～６４銭　　　　　　　（△０．６１）
　１０月０６日　１５０円０１～０３銭　　　　　　　（△２．６１）
　１０月０３日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（△０．３３）
　１０月０２日　１４７円０７～０９銭　　　　　　　（▼０．０４）
　１０月０１日　１４７円１１～１２銭　　　　　　　（▼０．９５）
　０９月３０日　１４８円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５０）
　０９月２９日　１４８円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２７）
　０９月２６日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（△１．０２）
　０９月２５日　１４８円８１～８３銭　　　　　　　（△０．７７）
　０９月２４日　１４８円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．０７）
　０９月２２日　１４８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．１９）
　０９月１９日　１４７円９２～９５銭　　　　　　　（△０．８１）
　０９月１８日　１４７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．４５）
　０９月１７日　１４６円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２）
　０９月１６日　１４６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．５７）
　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２）
　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７）
　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８）
　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０）
　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９）
　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６）
　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６）
　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９）
　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８）
　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６）