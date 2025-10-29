鉄道車両の連結器が手のひらサイズに　日本製鉄監修の精密カプセルトイが登場

鉄道ファン垂涎の新作ガチャが登場です。株式会社ターリン・インターナショナルは、日本製鉄株式会社の監修による「鉄道車両用連結器」のミニチュアカプセルトイを、11月5日より全国のカプセル自販機コーナーで順次発売します。価格は1回500円、全4種のラインナップとなっています。

今回登場するのは、日本製鉄の交通産機品企画室が監修した精密ミニチュア。鉄道車両同士をつなぐ重要部品「連結器」を、実際の構造そのままに再現しています。

さらに、2つそろえることで、実際の鉄道車両と同じように「連結→解放」の動きを再現可能。カプセルトイとは思えないほどのリアルな動作で、まるで入換作業をしているような臨場感を味わえるとのことです。

ラインナップは「自動連結器（黒）」「自動連結器（灰）」「密着式連結器（黒）」「密着式連結器（灰）」の4種類で、現役車両で採用されている色や構造の違いを楽しめる仕様。台座には「NIPPON STEEL」のロゴが入っているなど、細部にもこだわりが感じられます。

連結器は普段なかなか目にすることのないパーツですが、列車の安全な運行を支える重要な装置。今回のカプセルトイは、その技術の象徴を身近に感じられるアイテムとして企画されました。鉄道ファンにとって注目のコレクションとなりそうです。

