『ガールオアレディ シーズン2』恋が叶わなかった5名によるスピンオフ公開！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』のスピンオフ、『“ぶっちゃけ本音女子旅”supported by seven x seven 糸島』を配信開始します。

■本編では語られなかった本音や素顔が飛び出す！

『ガールオアレディ シーズン2』は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。

世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。

このほど配信開始する、スピンオフの『“ぶっちゃけ本音女子旅”supported by seven x seven 糸島』では、本編で恋が叶わなかったアヤカ、ナツキ、アズサ、ダニョン、アイミの5人が、福岡・糸島に佇むハイエンドホテル「seven x seven 糸島」に集結。

非日常の空間で過ごすひとときの中で、これまで本編では語られなかった本音や素顔が次々と飛び出し、笑いと共感に包まれる“ぶっちゃけ本音女子会”が繰り広げられます。

涙の決断を乗り越えた彼女たちが、過去の恋を振り返りながら、未来の恋や結婚への想いを赤裸々に語る姿は必見です。

リゾートで心を解きほぐす中で垣間見える新たな表情と、次なる一歩へ踏み出す瞬間をぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

◇「seven x seven 糸島」によるコラボ宿泊プランも

そして現在、『ガールオアレディ シーズン2』とハイエンドホテル「seven x seven 糸島」によるコラボレーション宿泊プランも実施中です。

同プランでは番組限定の特典や割引を用意しており、対象期間は2026年2月28日まで延長となっています。詳細は公式HPにて確認してください。

公式HP：https://sevenxseven.com/hotels/itoshima/

ガールオアレディ シーズン2“ぶっちゃけ本音女子旅”supported by seven x seven 糸島

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p301

■番組概要

ABEMA新番組『ガールオアレディ シーズン2』

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s2

